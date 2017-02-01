На НТМК увеличивают число сотрудников

В начале года ЕВРАЗ НТМК перевел колесобандажный цех на усиленный режим работы. Благодаря возросшему спросу у российских заказчиков на комбинате решили набрать дополнительную бригаду на участок механической обработки колес. Это значительно повысит объем обточки колес и увеличит производительность цеха, рост выпуска продукции составит до 20%.

Одновременно на комбинате повышают эффективность производственных процессов, оптимизируют схему прокатки колес и унифицируют продуктовую линейку.

«Колеса – один из ключевых продуктов комбината. Сейчас мы видим повышенный спрос на этот вид металлопроката в России, и наша задача – в первую очередь удовлетворить потребности клиентов на внутреннем рынке. В этом году мы увеличим производство российских грузовых колес, начнем отгрузки для «Ласточки». Параллельно будем расширять линейку продукции и выходить на новые рынки – у нас для этого достаточно ресурсов», – говорит управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев.

По данным пресс-службы предприятия, ЕВРАЗ НТМК входит в пятерку крупнейших мировых производителей железнодорожных колес, выпускает около 60 видов колес для грузовых вагонов и локомотивов, поставляет продукцию в десять стран мира, включая США и Европейский союз.