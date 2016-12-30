11-летний Артур снова сбежал

Отдел полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское» разыскивает 11-летнего Артура Ерохина, ученика школы №87, который 26 декабря около 15.00 ушел из дома по адресу: проспект Дзержинского, 50 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Подросток состоит на учете в ПДН за систематические самовольные уходы. Может гулять во всех районах города и даже выехать за его пределы на попутном транспорте.

Две недели назад по наводке граждан сотрудники полиции уже находили его в подъезде дома в микрорайоне ГГМ, где он устроился на ночевку.

рост 150 см, лицо овальное, волосы темные, короткие, глаза карие.

Был одет: болоньевая куртка-пуховик серо-коричневого цвета с меховой опушкой на капюшоне, брюки черные, черная шапка. На ногах войлочные сапоги на резиновой черной подошве. При себе у ребенка черный школьный рюкзак Nike.

На розыск несовершеннолетнего ориентированы все комплексные силы полиции. Сотрудники полиции просят граждан незамедлительно сообщать о потерявшемся мальчике в дежурную часть отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам (3435)97-68-02, 97-68-85 или на линию 02.