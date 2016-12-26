Сиенко: УВЗ перевыполнил все обязательства

На торжественном вечере в ДК Окунева подвели итоги годовой работы головного предприятия корпорации УВЗ в Нижнем Тагиле. Полномочный представитель Президента в УрФо Игорь Холманских, министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и другие высокопоставленные гости поздравили заводчан с предстоящими новогодними праздниками, информирует пресс-центр корпорации.

Игорь Холманских подчеркнул, что «Предприятие с таким потенциалом, с такой инженерной школой и рабочим коллективом будет востребовано всегда. Тем более это необходимо сейчас, когда Россия снова заявила о себе как о мощной державе мирового значения. А великой державе нужны великие предприятия, такие как Уралвагонзавод».

Генеральный директор УВЗ Олег Сиенко отметил, что уходящий год был тяжелым, но успешным: «Мы перевыполнили все взятые нами обязательства. Досрочно сдали ГОЗ, исполнили все заказы по линии «Рособоронэкспорта. Радует, что мы начинаем набирать наш традиционный — непосильный для других – темп. Это касается не только механосборочного, но и вагоносборочного производства. Уверен, что благодаря усилиям наших работников мы всё выполним. Люди – это самая главная наша ценность. Это самый главный наш козырь, которым мы бьем, когда ставятся задачи».

От имени губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева приветственные слова в адрес работников Уралвагонзавода произнес Сергей Пересторонин — поздравил коллектив с предстоящими праздниками, поблагодарил за большой вклад в экономическое развитие области, обеспечение безопасности и обороноспособности РФ, наградил трех работников почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора.

Трое заводчан удостоены благодарственного письма Полномочного представителя Президента в УрФО, ещё трое — благодарности Полномочного представителя Президента в УрФО. Почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора Свердловской области награждены три десятка человек.

Десяти действующим работникам головного предприятия корпорации УВЗ присвоили звание «Заслуженный работник Уралвагонзавода». Среди них начальник участка цеха модельной оснастки Юрий Гурин, правильщик вручную прессового цеха Александр Кузнецов, инженер по метрологии отдела главного метролога Татьяна Смирнова, исполнительный директор Владимир Рощупкин, слесарь-ремонтник автоматно-револьверного цеха Владимир Щенников и другие. За многолетнее плодотворное сотрудничество, большой личный вклад в развитие Уралвагонзавода почетным работником Уралвагонзавода стал ветеран предприятия Владимир Григурко.