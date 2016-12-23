Пленка на стене – «нефть» в восприятии куратора Space Place 23.12.2016 | 12:12 Афиша, Культура 59 24 декабря в 18.00 Инсталляция Евгения Комухина «Русская нефть» откроется в Галерее Space Place. Адрес: Центральная библиотека Нижнего Тагила, 1 этаж, пр. Строителей, 1а. Тел.: 8-912-260-93-29. Поделиться новостью:Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)Нажмите, чтобы поделиться в ВК белый (Открывается в новом окне)Послать это другу (Открывается в новом окне) Оставить комментарий Cancel Reply Имя * Email*
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