Пленка на стене – «нефть» в восприятии куратора Space Place

Афиша, Культура
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24 декабря в 18.00 Инсталляция Евгения Комухина «Русская нефть» откроется в Галерее Space Place.

Адрес: Центральная библиотека Нижнего Тагила, 1 этаж, пр. Строителей, 1а. Тел.: 8-912-260-93-29.

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