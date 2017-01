Афиша выставок музея-заповедника «Горнозаводской Урал»

Выставки первой половины января.

Историко-краеведческий музей (пр. Ленина, 1):

• Экспозиция «История Тагильского края» — постоянно действующая 6+;

• Выставка «Зримые свидетели мира невидимого» знакомит с коллекцией икон музея-заповедника «Горнозаводской Урал» 12+;

• Выставка «Хранитель исторического наследия», посвященна 175-летию музея-заповедника «Горнозаводской Урал» 6+.

Ср., сб., вс — с 9.30 до 17.30; чт. – с 11.00 до 19.00; пт. – с 9.30 до 16.30. Выходные дни: понедельник, вторник. Тел.: 41-64-01.

Выставочные залы (пр. Ленина, 1):

• Выставка «Такие близкие животные» представляет богатый животный мир нашей страны, особое внимание уделено видам, занесенным в Красную книгу 0+;

• (NEW!) Выставка «I Уральская триеннале декоративного искусства», представляющая часть работ современных мастеров декоративно-прикладного искусства с одноименного международного выставочного проекта, 6+;

• (NEW!) Выставка «Рябиновые бусы», знакомит с творчеством нижнетагильского мастера лаковой росписи по металлу Тамары Владимировны Юдиной 0+;

• (NEW!) «Фототехника из фондов Нижнетагильского музея-заповедника» — наглядно показана история совершенствования фототехники 6+.

Ср., сб., вс — с 9.30 до 17.30; чт. – с 11.00 до 19.00; пт. – с 9.30 до 16.30. Выходные дни: понедельник, вторник. Тел.: 41-64-01.

Музей природы и охраны окружающей среды (пр. Ленина, 1а):

• Выставка «Малахитовый зал» — прославляет красоту тагильского малахита и демонстрирует лучшие его образцы 6+;

• Выставка «Совершенство дивных граней» показывает все богатство минералогической коллекции музея-заповедника «Горнозаводской Урал» 6+;

• Выставка «Мамонт возвращается» представляет скелет самки мамонта и мамонтенка 6+;

• Выставка «Камень в кружеве металла» знакомит с уральским ювелирным искусством XX века 6+.

Ср., сб., вс — с 9.30 до 17.30; чт. – с 11.00 до 19.00; пт. – с 9.30 до 16.30. Выходные дни: понедельник, вторник. Тел.: 41-64-01.

Музей быта и ремесел горнозаводского населения (ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»):

• Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. Быт тагильчан: одежда и интерьер» 6+;

• Выставка «Жар-птица» — работы мастера лаковой росписи по металлу Раисы Ражаповны Смотриной 6+.

Ср., сб., пт — с 9.30 до 17.30; чт. – с 11.00 до 19.00; вс. – с 9.30 до 16.30. Выходные дни: понедельник, вторник. Тел.: 24-25-74.

Музей истории подносного промысла (ул. Тагильская,24 – Дом Худояровых):

• Экспозиция «История уральской лаковой живописи по металлу. Художники Худояровы» 6+;

• Выставка «Ремесло, или дело всей жизни» — выставка работ мастера лаковой живописи по металлу Надежды Петуховой 6+;

• Выставка «Цветочная фантазия» — работы мастера лаковой росписи по металлу Ольги Матуковой 6+.

Ср., сб., пт — с 9.30 до 17.30; чт. – с 11.00 до 19.00; вс. – с 9.30 до 16.30. Выходные дни: понедельник, вторник. Тел.: 24-25-74.

Музей истории техники «Дом Черепановых» (ул. В. Черепанова, 1):

• Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» — постоянно действующая 6+;

• Выставка «Пароходных дел мастер» посвящена 210-летию Мирона Черепанова и его изобретениям 6+;

• Выставка «Музыкальный автомат» — представляет коллекцию действующих музыкальных автоматов от фонографа до магнитофона из фондов музея-заповедника 6+;

• Выставка «Далёкое близко», посвящена истории развития связи 6+;

• Мини-выставка «Экспресс «Кукушка» — открыта к 120-летию с начала строительства Висимо-Уткинской узкоколейной железной дороги 6+;

• Выставка «Волшебный фонарь» знакомит с историей кинематографа и мультипликации 0+.

Ср., сб., пт — с 9.30 до 17.30; чт. – с 11.00 до 19.00; вс. – с 9.30 до 16.30. Выходные дни: понедельник, вторник. Тел.: 48-72-09, 48-76-95.

Музей-усадьба «Демидовская дача» (ул. Красногвардейская, 5а):

• Экспозиция «Интерьер кабинета горного инженера середины XIX века» — постоянно действующая 6+;

• Экспозиция «История застройки усадьбы» рассказывает об истории Демидовской дачи 12+;

• Выставка «Традиции каслинского литья» — знакомит с коллекцией каслинского литья из фондов музея-заповедника 6+.

Ср., сб., пт — с 9.30 до 17.30; чт. – с 11.00 до 19.00; вс. – с 9.30 до 16.30. Выходные дни: понедельник, вторник. Тел.: 29-40-48, 29-40-38.

Музей «Лисьегорская башня» (Лисья гора):

• Экспозиция «История башни на Лисьей горе» 6+.

С 01.01.17 по 14.04.17 музей закрыт для посещения! Тел.: 41-64-01.

Мемориально-литературный Музей А.П. Бондина (ул. Красноармейская, 8 ):

• Экспозиция «Жизнь и творчество А.П .Бондина» — постоянно действующая 6+;

• Экспозиция «Церковно-приходская школа» 6+.

Ср., сб., вс — с 9.30 до 17.30; чт. – с 11.00 до 19.00; пт. – с 9.30 до 16.30. Выходные дни: понедельник, вторник. Тел.: 91-73-03.

Стоимость разового входного билета в музей*: от 40 до 100 рублей – взрослый, от 15 до 50 рублей – детский, от 25 до 75 рублей — студенты и пенсионеры.

Стоимость экскурсионного обслуживания: от 400 рублей с группы взрослых, от 130 рублей — дошкольники и школьники, от 200 рублей — студенты и пенсионеры.

*Цена варьируется в зависимости от того, какой именно объект музея-заповедника вы посещаете.