Во вторник откроется выставка московского графика

24 января в 17.00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств состоится открытие выставки московского графика Николая Воронкова «Мастер и ученики», где представят более 40 работ крупнейшего российского художника-графика, связанных с русской литературой – портреты русских писателей-классиков – Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, И.А. Бунина; иллюстрации к стихотворениям и рассказам И.А. Бунина, повести Г. Н. Троепольского «Белый Бим Чёрное ухо», а также серий пейзажей, связанные с теми или иными географическими пространствами: Чукоткой, Исландией, Италией, Россией и т.д.

Адрес: Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская, 7, 1-й этаж. Контактные телефоны: 25-24-29, 25-26-47.