Выставка испанского фотографа скоро откроется

Афиша, Культура
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3 февраля в 17.00 состоится открытие выставки «Атмосферные городские сцены» Фред Гийо (Испания). Вход: свободный.

Адрес: пр. Строителей, 1а, Центральная библиотека, Галерея Space Place.

Тел.: 8-912-260-93-29.

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