Выставка испанского фотографа скоро откроется 01.02.2017 | 17:31 Афиша, Культура 46 3 февраля в 17.00 состоится открытие выставки «Атмосферные городские сцены» Фред Гийо (Испания). Вход: свободный. Адрес: пр. Строителей, 1а, Центральная библиотека, Галерея Space Place. Тел.: 8-912-260-93-29. Поделиться новостью:Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)Нажмите, чтобы поделиться в ВК белый (Открывается в новом окне)Послать это другу (Открывается в новом окне) Оставить комментарий Cancel Reply Имя * Email*
Оставить комментарий