Выставка графического дизайна откроется в гостинице

9 февраля в 19.00 в выставочном пространстве Park Inn откроется персональная выставка Петра Банкова «POSTERiA и убойная сила искусства».

Адрес: Горошникова, 11, — 1 этаж гостиницы.

«Петр Банков — герой русского дизайна в таком вполне мифическом древнегреческом смысле. Он создал и с 1997 года выпускает лучший журнал по графическому дизайну kAk, отстроил одну из крупнейших и орденоносных студий «ДизайнДепо», запустил еще море замечательных проектов… Петр всегда впереди мейнстрима, всегда в числе первой запредельной десятки мастеров русского графического дизайна». Из интервью Мити Харшак. Опубликовано в журнале «Проектор» №2(23) 2013.