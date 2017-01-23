Выставочный комплекс УВЗ популярен у туристов

В минувшем году Выставочный комплекс Уралвагонзавода посетили больше 21600 человек. Из них 15 тысяч решили ближе познакомиться с легендарными танками в музее бронетанковой техники. Больше двух тысяч человек посетили экскурсии музея истории. Среди посетителей не только жители Нижнего Тагила, но и гости города. В минувшем году были группы из Екатеринбурга, Тюмени, Омска, Москвы и других городов России, а также туристы из Аргентины, Германии, Болгарии и других стран.

Сотрудники Выставочного комплекса Уралвагонзавода организовали пять выставок. Наиболее популярной и посещаемой стала экспозиция художественного творчества уралвагонзаводцев «Калейдоскоп талантов», где участвовали 45 мастеров прикладного и изобразительного искусства, представившие около 160 работ. За 2,5 месяца работы выставку посетили почти 500 человек – работники завода, друзья экспонентов и все, интересующиеся рукоделием. Столько же человек пришли посмотреть работы известных тагильских художников Дианы Брюхановой и Леонида Южакова: графика, живопись, станковая и декоративная скульптура мастеров были представлены в марте на выставке «Диалог».

Организация выставок – это часть обширной программы культурно-просветительной деятельности Выставочного комплекса Уралвагонзавода, направленной на патриотическое, нравственное и эстетическое воспитание горожан. У взрослых и детей формируют знания об истории и культуре Уральского региона, Нижнего Тагила, Дзержинского района и Уралвагонзавода. Программа состоит из экскурсий, тематических занятий, лекций, конференций и прочих мероприятий. В 2016 году состоялись 68 встреч, где участвовали 2 674 человека, 1 103 из которых дети. Для ребят прошли краеведческие игры «Мы живем на Урале» и «Я – тагильчанин», в 2016 году тема звучала как «Нижний Тагил – моя Родина». Проходили встречи школьников с заслуженными машиностроителями. Ко Дню Героев Отечества школьники Дзержинского района Нижнего Тагила смогли задать вопросы кавалерам Ордена Мужества.

Также музейщики Уралвагонзавода провели ряд крупных мероприятий: Семейный вечер и конференцию «Танкпром-3», представили проект музея «Танкпрома» на международном форуме «Интермузей 2016», где его оценил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Выставочный комплекс Уралвагонзавода давно стал одним из культурных центров притяжения Нижнего Тагила. Следующим этапом развития комплекса будет открытие Музея Танкпрома в 2020 году, к 100-летию отрасли. Разрабатывается планировка залов, идет формирование экспозиции. Место в музее займет «объект 781» — первая советская опытная боевая машина поддержки танков, разработанная в середине 80-годов ХХ века в КБ Челябинского тракторного завода (входит в корпорацию УВЗ).

Туристическая отрасль России ищет новые направления, одним из которых становится Нижний Тагил – город с богатым промышленным наследием. Выставочный комплекс Уралвагонзавода является одним из культурных центров как города, так и Свердловской области, о чем говорят не только эксперты, но и участники экскурсионных групп и отдельные посетители, перешагнувшие порог исторического и бронетанкового музеев машиностроительного гиганта, говорят в корпорационном пресс-центре.