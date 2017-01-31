Лекарства могут подорожать на одну пятую к следующему году!

К следующему году, в связи с введением обязательной маркировки препаратов QR-кодами, отдельные лекарства могут подорожать на 20%, сообщают Известия, со ссылкой на Российскую ассоциацию аптечных сетей.

Проект призван защитить фармацевтический рынок от контрафактных лекарств. Стартует он уже 1 февраля, а обязательными QR-коды планируется сделать с 1 января 2018 года.

Производители лекарств считают, что обязательная маркировка лекарственных препаратов может привести к повышению цен. Максимальный ценовой прирост может дойти до 20%.