Будут слышны взрывы на Гальянском карьере в среду 27.12.2016 | 11:39 Свободная тема 53 28 декабря в 16.00 будет производиться массовый взрыв на карьере «Гальянский» ВГОКа, информирует население оперативно-дежурная смена МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил». Поделиться новостью:Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)Нажмите, чтобы поделиться в ВК белый (Открывается в новом окне)Послать это другу (Открывается в новом окне) Оставить комментарий Cancel Reply Имя * Email*
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