Будут слышны взрывы на Гальянском карьере в среду

Свободная тема
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28 декабря в 16.00 будет производиться массовый взрыв на карьере «Гальянский» ВГОКа, информирует население оперативно-дежурная смена МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил».

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