Ярмарка ручной работы будет в субботу

11 февраля с 11.00 до 18.00 и 12 февраля с 10.00 до 16.00 Банкет-Холл «Глобус» будет хэнд-мэйд базар. Вход свободный.
Для Вас сувениры и подарки, товары для дома и предметы интерьера ручной работы.
Программа мероприятия на 11 и 12 февраля:
— Выставка-продажа изделий ручной работы рукодельниц Нижнего Тагила
— Декоратор с фото-зоной
— Торты на заказ, дегустация тортиков только 11 числа
— Воздушные шары и сладкая вата
— Аквагрим и мехенди
— Мастер-класс по росписи пряников ко Дню всех влюбленных
— Мастер-класс от компании косметики
— Лотерея с розыгрышем
Адрес: улица Металлургов,5.
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