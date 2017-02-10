Ярмарка ручной работы будет в субботу

11 февраля с 11.00 до 18.00 и 12 февраля с 10.00 до 16.00 Банкет-Холл «Глобус» будет хэнд-мэйд базар. Вход свободный.

Для Вас сувениры и подарки, товары для дома и предметы интерьера ручной работы.

Программа мероприятия на 11 и 12 февраля:

— Выставка-продажа изделий ручной работы рукодельниц Нижнего Тагила

— Декоратор с фото-зоной

— Торты на заказ, дегустация тортиков только 11 числа

— Воздушные шары и сладкая вата

— Аквагрим и мехенди

— Мастер-класс по росписи пряников ко Дню всех влюбленных

— Мастер-класс от компании косметики

— Лотерея с розыгрышем

Адрес: улица Металлургов,5.