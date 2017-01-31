Полиция любит фигурное катание!

Проходит второй этап первенства Нижнего Тагила по фигурному катанию на призы всероссийского спортивного общества «Динамо».
Завершаются соревнования уже сегодня. Организаторами же стали представители общественного совета при МВД.
В первенстве участвуют почти 400 российских фигуристов из разных городов нашей страны.
Полковник Ибрагим Абдулкадыров произнес приветственную речь, а потом вручил призы первым победителям состязаний.
Было решено, что состязании нужно проводить на ежегодной основе.
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