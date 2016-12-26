Открытие главной елки города перенесли

29 декабря в 17.00 состоится открытие Главной городской елки Нижнего Тагила на Театральной площади, сообщает городская администрация. Напомним, ранее елку планировали зажечь 28 числа.

Кроме того, сегодня 26 декабря в 12.00 планировалось открытие елки в микрорайоне «Старатель», Площадь перед ДК «Салют» на ул. Гагарина, 15.

В 16.00 — открытие елки на площади НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК», ул. Металлургов, 1. Телефон 49-09-91.

26 декабря в 17.00 состоится открытие главной елки района на площади ДК им. И.В. Окунева, ДК имени И.В. Окунева, АО «НПК «Уралвагонзавод», тел.: 37-75-79.

27 декабря в 16.30 — открытие елки мкр. Северный на площади ДК «Космос», ДК «Космос» АО «ХЗ «Планта», ул. Щорса,8а, тел.: 32-38-96; 38-41-26.