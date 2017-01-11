Две женщины погибли при пожаре в коридоре квартиры

11 января в 4.00 утра сообщили о пожаре в частном жилом доме на Серебрянском тракте. Площадь пожара составила 105 м2. Огнем повреждена кровля дома, сгорели надворные постройки, автомобиль «Дэу Нексия». Пожару присвоили повышенный номер 1бис. В тушении задействовали четыре единицы техники, 13 человек личного состава. Причина и ущерб — устанавливаются.

10 января в 15.10 сообщили о пожаре в двухэтажном муниципальном жилом доме № 25 на ул. 7 квартал в поселке Северный. В коридоре квартиры на площади 2 м2 горели домашние вещи и пол. В результате пожара погибли две женщины – 62-летняя хозяйка квартиры и другая, чья личность еще устанавливается. На место пожара выезжала следственно-оперативная группа. Причину гибели людей установит судебно-медицинская экспертиза. Предполагаемая причина – поджог. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, 10 человек личного состава, передает ОНД Нижнего Тагила.