Под пьяным дядей горел диван, другого мужчину закрыли в доме, чтобы сжечь

В результате пожара на ул. Космонавтов травмирован мужчина, сообщает отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа.

Сообщение о пожаре в квартире дома №39 на ул. Космонавтов поступило 25 января в 16.35. Пожарных вызвали соседи, увидевшие дым из окон 3-го этажа. К месту пожара направили три единицы техники, 10 человек личного состава. В 16.54 пожар был полностью потушен. Площадь пожара составила 6 кв.м., огнем повреждено домашнее имущество, травмирован 60-летний мужчина. По предварительным данным, к возникновению пожара привела неосторожность при курении в нетрезвом виде самого пострадавшего. Мужчина три года снимает 2-х комнатную квартиру, в которой проживает совместно с племянником. Племянник пояснил, что три дня до пожара они употребляли спиртное. Во второй половине дня 25 января, пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения, пострадавший уснул на диване, племянник ушел в другую комнату, когда вышел за зажигалкой, увидел, что диван под дядей горит. Мужчина разбил окна, чтобы избавиться от дыма, но приток кислорода усилил горение. Пожарные спасли пострадавшего – вынесли из задымленного помещения и передали медикам бригады скорой медицинской помощи. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии с диагнозом отравление продуктами горения, термические ожоги 2 степени – 50% тела.

24 января в коллективном саду на Вагонке мужчина чудом избежал гибели в результате пожара. Сообщение о пожаре поступило в 18.36 – горел садовый дом в коллективном саду «Дзержинец». Причиной пожара послужил поджог. Из-за семейной ссоры мужчина проживал в садовом доме. 24 января, вернувшись с работы, лег отдохнуть – не спал трое суток, работал на устранении аварии. Когда проснулся, понял, что дом горит. С потолка сквозь прогоревшее перекрытие капал расплавленный полиэтилен – плавились мешки для картошки, хранившиеся на чердаке. Мужчина попробовал выйти через дверь, но не смог её открыть. Разбил окно и выбрался из горящего дома. Подойдя к двери, увидел, что дверь подперта металлическим предметом. Пока он пытался открыть дверь, чтобы из дома вытащить собаку, увидел со спины двух человек, убегающих в разные стороны. По факту пожара ведется проверка.

26 января в 03.27 на ул. Советской на общей площади 54 кв.м. сгорел частный жилой дом с надворными постройками. Предполагаемая причина – короткое замыкание электропроводки в доме. По факту пожара дознаватели ОНД ведут проверку.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО в связи с наступившими холодами напоминает населению о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и отопительных печей, соблюдать осторожность при обращении с огнем, в том числе при курении.