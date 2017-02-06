Недавние пожары Нижнего Тагила

По сообщению очевидца, в субботу произошло загорание маршрутной ГАЗели на выезде с пригородного села Покровское. В ОНД Нижнего Тагила данные по загоранию не зафиксированы (с тушением справились сами, пострадавших нет).
Также вечером 1 февраля горел столетний частный дом на улице Максима Горького. Вернувшись с работы и открыв входную дверь, хозяин увидел дым в доме. Горело в кухне, где установлен электрический водонагреватель. Мужчина стал тушить самостоятельно, но огонь прожёг деревянную перегородку между кухней и комнатой. Хозяин вызвал пожарную охрану в 19.10. Прибывшие сотрудники МЧС потушили пламя, предотвратив распространение на всё строение. В тушении были задействованы две единицы пожарной техники, 6 человек личного состава. В 19.20 распространение огня прекращено, в 19.32. пожар потушен полностью. Площадь пожара составила 5 кв. метров. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. По факту пожара ведется проверка. Ущерб устанавливается.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы напоминает жителям города, что в случае пожара необходимо:
— эвакуировать людей (прежде всего детей и пожилых), которым угрожает опасность;
— вызвать пожарную охрану (с городского телефона – «01», с сотового «101» или «112»);
— оценить обстановку, и либо приступить к тушению пожара (если вы уверены, что можете справиться с огнём самостоятельно), либо, взяв документы, деньги и ценные вещи, покинуть горящее здание.
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