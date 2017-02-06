Недавние пожары Нижнего Тагила

По сообщению очевидца, в субботу произошло загорание маршрутной ГАЗели на выезде с пригородного села Покровское. В ОНД Нижнего Тагила данные по загоранию не зафиксированы (с тушением справились сами, пострадавших нет).

— эвакуировать людей (прежде всего детей и пожилых), которым угрожает опасность;

— вызвать пожарную охрану (с городского телефона – «01», с сотового «101» или «112»);

— оценить обстановку, и либо приступить к тушению пожара (если вы уверены, что можете справиться с огнём самостоятельно), либо, взяв документы, деньги и ценные вещи, покинуть горящее здание.