Вчера в двух пожарах погиб мужчина и сгорела ГАЗель

6 февраля в 12.54 сообщили о пожаре в квартире второго этажа 5-этажного дома Орджоникидзе, 24. На площади 9 квадратных метров горели домашние вещи. Тушили 3 единицы техники, 8 человек личного состава. В ванной спасатели обнаружили хозяина горящей квартиры (мужчину 1984 года рождения), предположительно он самостоятельно пытался потушить огонь. Сотрудники МЧС, используя устройство для защиты органов дыхания, вынесли пострадавшего из задымленного помещения и передали бригаде скорой медицинской помощи, он был ещё жив, но по дороге в больницу мужчина скончался. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем владельца квартиры. По словам соседей, мужчина жил один и часто злоупотреблял спиртным. Год назад пожарные уже выезжали в эту квартиру для ликвидации возгорания, сообщил отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа.

В этот же день в 08.29 у дома по адресу пр. Ленина, 2д на площади 4 квадратных метра горел ГАЗ 3302. Тушили 2 единицы техники, 5 человек личного состава. В 8.50 потушили. Предполагаемая причина — короткое замыкание электропроводки автомобиля, о том свидетельствуют характер повреждения транспортного средства, место расположения очага пожара под капотом. Водитель ГАЗели помогал знакомому в переезде из офиса в офис. Во время погрузки в машине включились дворники лобового стекла, вскоре сами же отключились. Когда машина была загружена, водитель отошел выпить кофе, а выйдя из здания увидел, что машина пылает. По факту пожара ведётся проверка. Дознаватели ОНД устанавливают собственника транспортного средства. Мужчина, эксплуатировавший газель, купил её полгода назад, но в собственность до сих пор не оформил. Формально собственником является предыдущий владелец.