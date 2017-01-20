Прокуратура внесла губернатору предоставление из-за Черноисточинского пруда

По поручению замгенпрокурора РФ Юрия Пономарёва и в связи с многочисленным обращениям граждан прокуратура Свердловской области проверила исполнение санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства при использовании Черноисточинского водохранилища.

Ранее Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура выявила многочисленные нарушения режима санитарной охраны Черноисточинского водохранилища. В связи с загрязнением, засорением и истощением источника питьевого водоснабжения – Черноисточинского водохранилища — причинен существенный вред растительному миру (водным растениям) и рыбным запасам. По результатам проверки по требованию природоохранной прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод), которое еще расследуется.

При проверке прокуратурой деятельности ряда органов исполнительной власти региона выявлены нарушения.

Правительством области своевременно не установлены границы зон санитарной охраны источника водоснабжения, которым является водохранилище, а бюджетными учреждениями, подведомственными Департаменту Лесного хозяйства и Министерству природных ресурсов региона, своевременно не принимались меры по выявлению и пресечению фактов нарушения режима использования лесных и земельных участков вокруг водного объекта.

Для улучшения экологической ситуации на территории Нижнего Тагила прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес представление губернатору региона Евгению Куйвашеву об устранении нарушения природоохранного законодательства.

Благодаря вмешательству прокуратуры Минприроды обязателось установить границы зон санитарной охраны и восполнить недостающие сведения государственного кадастрового учета. Должностные лица, допустившие нарушения, привлечены к ответственности. Директора ГКУ Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» освободили от должности, сообщает прокуратура области.