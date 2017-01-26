«Тагильский светлячок» ждет участников

4 февраля Центр развития туризма города Нижний Тагил и клуб туристов «Азимут» приглашают на ежегодную городскую прогулку «Тагильский светлячок». Поход стартует от Историко-краеведческого музея (пр. Ленина, 1). Регистрация начнется в 17.30, старт похода – в 18.15. Гостей поделят на группы, которые в сопровождении опытных инструкторов-экскурсоводов отправятся в путь.

Маршрут прогулки пройдет через парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина. В 2017 году исполняется 70 лет с момента присвоения городскому парку и МБОУ СОШ №6 имени уральского писателя Алексея Петровича Бондина. Всех участников ждут сюрпризы.

Финиш состоится на территории набережной «Тагильская лагуна». На открытой площадке участников будут ждать горячий чай, интересная викторина, а также зрелищный салют. Присутствующим предложат «прикормить» символ 2017 года Огненного Петуха специально приготовленными зернышками.

С собой надо взять фонарик (подойдут любые, в том числе ручные, налобные, фонарики на телефонах). Юных «светлячков» снабдят светящимися палочками.

Все интересующие Вас вопросы можно задать по 8 (3435) 25-26-52 или turizmnt@mail.ru.