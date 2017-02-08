FIS довольна организацией соревнований летающих лыжниц в Нижнем Тагиле

Международная лыжная федерация FIS отметила высокий уровень организации этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле, сообщает региональная власть.

«Уровень подготовки трамплинов в Нижнем Тагиле и организация соревнований соответствуют высокому уровню мировых стандартов», — озвучил оценку руководства FIS президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

Напомним, этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина проходили на горе Долгой в Нижнем Тагиле с 10 по 11 декабря 2016 года, где участвовали спортсменки 15 стран.