Флаг крейсера «Аврора» передан музею

Ветераны комсомола Нижнего Тагила передали музею флаг крейсера «Аврора», ставшего символов Октябрьской революции.

Дружеские отношения команды крейсера «Авроры» и тагильских комсомольце сформировались около 75 лет назад, когда начиналось строительство Уралвагонзавода и Нижнетагильского металлургического завода. Руководитель треста «Тагилстрой» М.М. Царевский инициироввал установление шефства крейсера «Аврора» над тагильскими стройками. В 1932 году команда судна во главе с комиссаром Андреем Васильевичем Ермоленко предложила помощь строителям заводов. Не раз тагильчане посещали «Аврору», моряки несколько раз приезжали в Нижний Тагил. В 1980-1990-е годы в период острого социально-экономического кризиса по инициативе тагильских комсомольцев был организован благотворительный фонд «Аврора» для поддержки моряков и офицеров крейсера.

26 лет Михаил Николавич хранил флаг. 29 октября 2016 года на праздновании дня рождения комсомола совет ветеранов коллегиально решил передать флаг на хранение в фонды музея-заповедника «Горнозаводской Урал».