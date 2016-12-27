Флаг крейсера «Аврора» передан музею

Культура
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Ветераны комсомола Нижнего Тагила передали музею флаг крейсера «Аврора», ставшего символов Октябрьской революции.

Дружеские отношения команды крейсера «Авроры» и тагильских комсомольце сформировались около 75 лет назад, когда начиналось строительство Уралвагонзавода и Нижнетагильского металлургического завода. Руководитель треста «Тагилстрой» М.М. Царевский инициироввал установление шефства крейсера «Аврора» над тагильскими стройками. В 1932 году команда судна во главе с комиссаром Андреем Васильевичем Ермоленко предложила помощь строителям заводов. Не раз тагильчане посещали «Аврору», моряки несколько раз приезжали в Нижний Тагил. В 1980-1990-е годы в период острого социально-экономического кризиса по инициативе тагильских комсомольцев был организован благотворительный фонд «Аврора» для поддержки моряков и офицеров крейсера.

А в 1990 году, в год 90-летия легендарного крейсера, его капитан – А. А. Дорошко передал флаг с крейсера «Аврора» Михаилу Николаевичу Потрашкову, одному из учредителей фонда.

26 лет Михаил Николавич хранил флаг. 29 октября 2016 года на праздновании дня рождения комсомола совет ветеранов коллегиально решил передать флаг на хранение в фонды музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

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