Полицейский обнаружил пожар и рванул на помощь

Около 12.45 замкомандира отдельного батальона ППСП МУ МВД России «Нижнетагильское» майор полиции Николай Мелехин ехал в подразделение роты №4 в здании УВД на К. Марса, для инструктажа личного состава.

Проезжая по улице Газетной, офицер заметил на 3 этаже пятиэтажного дома №38 задымление. Майор Мелехин свернул во двор, сообщил о происшествии по телефону 101, вызвал сотрудников 4-й роты, которые в течение пяти минут прибыли на место происшествия в полном составе: 15 сотрудников, только что заступивших на службу. Дверь пострадавшей квартиры была приоткрыта, Николай Мелехин попытался проникнуть внутрь, но его тут же обдало пламенем. Тогда полицейский облил водой, стоящей для мытья пола в подъезде, дверь горящей квартиры, и подпер ее снаружи, огонь не распространился. Полицейский занялся эвакуацией жильцов первого подъезда, где произошло возгорание, и соседнего. Порядка 25 человек, в основном пенсионеры, были выведены на улицу, об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В соседнюю квартиру полицейские не смогли достучаться, по информации от соседей, там живет пожилая женщина, которая не может передвигаться самостоятельно. Во время тушения полицейский ППС старший сержант Сергей Краснов вместе с сотрудником пожарной охраны поднялись по лестнице и проникли внутрь через окно. Убедившись, что в помещении нет задымления, а женщине ничего не угрожает, решили ее не эвакуировать, и связались по телефону с родственниками.

При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили на кухне труп мужчины, предположительно, 60-летнего жильца. По словам соседей, гражданин злоупотреблял спиртным, но беспокойства не доставлял. Проводится проверка. Жители дома поблагодарили майора полиции Мелехина за бдительность.

Руководство МУ МВД России «Нижнетагильское» поощрит сотрудника полиции за грамотные профессиональные действия и оказание помощи гражданам, сообщает сайт полиции.