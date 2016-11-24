Полиция нашла сбежавшего первоклассника

Накануне вечером сотрудники отдела полиции № 17 начали поиски 7-летнего Матвея Жданова, который ушел из дома на Ильича около 14.30.

В 17-30 в полицию обратилась мама ребенка. Она уже обзвонила родных, пробежала по ближайшим торговым точкам, оставив координаты для связи.

Первоклассника воспитывает мать, с ними проживает прабабушка. Когда мальчик пришел из школы, прабабушка сделала ему замечание за провинность, пообещав рассказать маме. И он убежал из дома. Престарелая женщина сразу сообщила маме и бабушке ребенка.

Незамедлительно были созданы поисковые группы из числа сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных, инспекторов ПДН и других подразделений. Дежурные наряды ориентировали на розыск семилетнего мальчика, одетого в серую куртку с оранжевым рисунком, синие утепленные штаны и синюю шапку.

Около 20 часов экипаж автопатруля ППС заметил похожего по приметам мальчугана на улице Чайковского, ребенка доставили в отдел полиции. Никаких противоправных действий в отношении мальчика совершено не было.

Младшеклассника поставят на учет в ПДН, инспекторы полиции понаблюдают за его поведением и окажут всю необходимую помощь маме и ребенку, обещает пресс-группа городской полиции Нижнего Тагила.