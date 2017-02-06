В Нижнем Тагиле активизировались телефонные мошенники

За выходные дни на территории Дзержинского района снова зарегистрировали телефонное мошенничество.

4 февраля около полуночи на домашний телефон 82–летней пенсионерки с улицы Зари позвонил «сын». Взволнованным голосом незнакомец сказал, что совершил ДТП, в котором пострадали люди. Чтобы не быть привлеченным к уголовной ответственности, нужна крупная сумма денежных средств. Деньги необходимо передать человеку, который вскоре подъедет. Бабушка согласилась. Спустя полчаса на пороге стоял невысокий, худощавый молодой человек лет 25-30 в куртке с капюшоном. Взяв 60 тысяч рублей, незнакомец скрылся.

После ухода незнакомца пожилая женщина позвонила сыну, с которым было все в порядке, и поняла, что ее обманули. По части 2 статьи 159 УК РФ возбуждено уголовное дело (мошенничество с причинением значительного ущерба).

Полицейские установили, что номер телефона звонившего зарегистрирован в Новосибирской области. Для раскрытия преступления полицейские проводят весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Подобный звонок от мошенников был неделей ранее. Жительница Вагонки не передала деньги преступникам. Женщина сразу же позвонила родственнику и, удостоверившись, что с ним все хорошо, сообщила в полицию о звонке мошенников.

Полицейские снова обращаются к гражданам: будьте внимательны и осторожны, не верьте неизвестным людям, которые за деньги предлагают решить проблемы. Убедитесь, что с вашими родными все в порядке, позвонив им по телефону, и ни в коем случае не предпринимайте никаких действий по передаче или перечислению денежных средств. О поступивших вам подозрительных звонках незамедлительно сообщайте в полицию, передает МУ МВД России «Нижнетагильское».