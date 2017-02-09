Частный сектор Нижнего Тагила газифицируется

За счет бюджетов Нижнего Тагила, Свердловской области и АО «ГАЗЭКС» появились условия для перехода на газ домов на Голом Камне, Старой Гальянке, в 9 поселке, поселке Северный и Нижней Черемшанке.

Общее финансирование проектов газификации частного сектора Нижнего Тагила составляет 350 миллионов рублей. Кроме строительства газопроводов, создаются условия для подключения новых потребителей за счет передачи в аренду муниципальных сетей.

В микрорайоне Голый Камень за счет спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа созданы условия для газификации почти 500 домов, подключены 132. Продолжается строительство сетей протяженностью больше 26 километров. Создаются возможности для перехода на газ 1200 домовладений.

В Старой Гальянке возможность перейти на газ появится у 1310 домов. Уже созданы условия для газификации 200 домов, подключились 32 дома. В поселке №9 техническую возможность подключиться к газу получили 450 домов, подключили 22 дома. В поселке Северный создали условия для газификации 250 домов, подключили 22 потребителей. В Нижней Черемшанке после строительства газовых сетей на 9 километров перейти на газ смогут 250 домов.

Желающие могут обращаться в местное подразделение АО «ГАЗЭКС» с заявками на технологическое присоединение к газораспределительным сетям. Подключение газа производится в соответствии с федеральными «Правилами технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения».

Газораспределительная организация осуществляет мероприятия до границы земельного участка дома. Плату за технологическое присоединение устанавливается РЭК Свердловской области. Частные дома относятся ко льготной категории, размер платы для которой в регионе на 2017 год составляет 28315 рублей (подробнее на сайте РЭК Свердловской области). Проектирование, строительство внутри участка, монтаж внутридомового газового оборудования осуществляет заявитель, уточняют ЕАН.