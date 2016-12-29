ЕВРАЗ подготовил новогодние подарки детям-инвалидам и воспитанникам детдомов

Больше 24 тысяч детей из Качканара и Нижнего Тагила получат подарки от ЕВРАЗа к Новому году. Игрушки и праздничные наборы сладостей выделены детям сотрудников компании, воспитанникам детских домов и детям с ограниченными возможностями здоровья.

Для детей сотрудников компании в предпраздничные дни и январские выходные пройдут театрализованные представления. В Нижнем Тагиле в ДК НТМК и Дворце культуры школьников зрителям представят сказки «Две царевны и Жар-птица» и новогодний квест «Морозко», Дворец культуры Качканара подготовил для детей утренники по мотивам русских народных сказок. Артисты двух городов покажут около 70 театрализованных представлений.

При поддержке депутатов Законодательного собрания Свердловской области Алексея Кушнарева и Владимира Радаева компания традиционно выделила средства на приобретение более 5700 подарков для воспитанников детских садов МАДОУ «Радость» и ряда других учреждений Нижнего Тагила. Депутаты-металлурги примут участие в традиционных благотворительных праздниках в Нижнем Тагиле, на которые приглашены дети из их округов.

Более 23 благотворительных елок для социально-незащищенных детей и детей с ограниченными возможностями состоятся в Нижнем Тагиле и Качканаре. Волонтеры – металлурги до конца декабря вручат подарки воспитанникам детских домов и реабилитационных центров, сообщает пресс-центр ЕВРАЗ.