Гномов встретят малыши в Молодежном театре

С 3 по 8 января в 11.00 и в 14.00, а также 2 января в 14.00 и 5 января в 11.00 спектакль «Три веселых гнома» (Н. Шувалов) 3+ в Молодежном театре.

Вас ждет невероятное новогоднее приключение в страну волшебных гномов! Здесь живут настоящие и верные друзья, всегда готовые прийти на помощь друг другу, ведь они – одна большая команда. Но с появлением злобного тролля, который похитил у гномов волшебную книгу, все буквально пошло наперекосяк. Разве можно спать под кроватью и начинать утро ночью? Конечно же, нет! Но как вернуть все на свои места и заставить тролля пожалеть о содеянном?

Цена билета: 150 руб. Цена подарка: 150 — 250 руб.

Билеты можно приобрести в кассе театра, тел.: 33-59-50. Дополнительная информация: 33-47-40 и 8-912-045-49-47.

Адрес: Ильича, 37.