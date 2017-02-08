Дружинники УВЗ четвертый год на страже безопасности Вагонки

Добровольная народная дружина (ДНД) Уралвагонзавода озвучила итоги третьего года работы.

В минувшем году в рядах народной дружины работали 1267 уралвагонзаводцев. Наиболее активными были работники основного производства. На охрану правопорядка в 2016 году ДНД выходила 46 раз, ее члены отработали 2175 чел/ч. В каждом рейде участвовали около 20 человек. Силами дружинников выявлено 359 административных правонарушений на территории Дзержинского района. За три года провели 125 рейдов, где обнаружили 985 административных нарушений.

Дружинники Уралвагонзавода вместе с сотрудниками подразделений Отдела полиции №17 МУ Нижнего Тагила участвовали в охране правопорядка массовых мероприятий — матчей ВХЛ во Дворце ледового спорта им В.К. Сотникова, празднике ко Дню молодежи — 2016, новогодних мероприятиях. Общественники были свидетелями на рейдах по выявлению незаконной торговли алкоголем и на других мероприятиях по обеспечению правопорядка.

За год в общественных местах распространили 126 информационных памяток по разъяснению гражданам правил поведения для профилактики совершения против них преступлений.

Ежегодно самым активным дружинникам предоставляются дни дополнительного оплачиваемого отпуска: от одного до трех в зависимости от активности. За работу в 2016 году их получили 177 человек. Благодарность за организацию работы ДНД объявили десяти работникам и руководителям Уралвагонзавода, уточняет пресс-УВЗ.