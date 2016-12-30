Новогоднее поздравление от редакции

Дорогие тагильчане,

Вот и подходит к концу этот длинный (на целую секунду!) 2016 год. Каждому из нас он принес множество побед и поражений.

И, как сказал мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, несмотря на общий экономический кризис, город обречен на процветание. Напомним, этот год принес нам мост на Фрунзе, видимые улучшения в ремонте дорог, УВЗ в составе «Ростеха», что, кстати, эксперты считают новой вехой в развитии предприятия, и многое другое, о чем Вы могли узнать на нашем сайте vtg.fm и в группе «Типичный Тагильчанин».

А мы останемся с Вами и будем дальше сообщать о важных и трогательных событиях нашего города, да будет так!

С любовью, Ваш «Весь Тагил».