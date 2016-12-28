Забег и открытая тренировка пройдут в Рождество

7 января с 13.00 до 16.00 состоятся третий ежегодный забег и открытая тренировка объединения Воркаут Нижний Тагил. Приглашаются все желающие.
Программа мероприятия:
— пробежка по набережной Тагильского пруда ( место сбора и старт у гостиницы «Park inn», финиш — парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина);
— тренировка по ОФП и ВОРКАУТ (место сбора — Городской дворец молодежи);
— мастер классы по данным направлениям;
— конкурсы для участников;
— музыка;
— фото и видео съемка.
Мероприятие нацелено на пропаганду здорового и активного образа жизни, и привлечения к нему местного населения.
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