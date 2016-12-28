Забег и открытая тренировка пройдут в Рождество

7 января с 13.00 до 16.00 состоятся третий ежегодный забег и открытая тренировка объединения Воркаут Нижний Тагил. Приглашаются все желающие.

Программа мероприятия:

— пробежка по набережной Тагильского пруда ( место сбора и старт у гостиницы «Park inn», финиш — парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина);

— тренировка по ОФП и ВОРКАУТ (место сбора — Городской дворец молодежи);

— мастер классы по данным направлениям;

— конкурсы для участников;

— музыка;

— фото и видео съемка.

Мероприятие нацелено на пропаганду здорового и активного образа жизни, и привлечения к нему местного населения.