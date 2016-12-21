Инспекторы ДПС помогли водителю фуры, перевозившему новогодние подарки

Накануне около 23.00 при патрулировании лейтенант полиции Сергей Петухов и старший сержант Александр Орлов заметили у дома №23 на улице Жуковского стоявший на обочине грузовик Scania с прицепом. Сотрудники Госавтоинспекции притормозили, чтобы узнать причину остановки. Водитель объяснил, что в автомобиле закончилось дизельное топливо.

Мужчина вез новогодние подарки для детей из Ульяновска через город Березовский в Нижний Тагил на фабрику. Инспекторы предложили свою помощь. Сотрудники ДПС вместе с водителем доехали до ближайшей АЗС и помогли приобрести горючее, но двигатель не запускался, так как была завоздушена топливная система грузовика. Тогда инспекторы довезли водителя до ближайшего круглосуточного автомагазина, приобрели необходимые запчасти и оказали помощь в ремонте грузовика.

Температура термометра уже опустилась ниже тридцати градусов, водитель переживал за сохранность сладкого груза. Сообщение передали на фабрику, чтобы своевременно разгрузить новогодние подарки, которые ждут дети, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД Нижнего Тагила.