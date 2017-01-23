Тагильчане помогают опекунским бездомным животным

Студенческий Совет «НТГМК» открывает прием средств гуманитарной помощи для приюта бездомных животных «Добрые руки». С 20 января до 10 февраля 2017 года студенты будут собирать необходимые вещи в кабинете №23 главного корпуса на Ленина, 38.

НТМО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» также поддерживает акцию. Молодогвардейцы примут гуманитарную помощь животным по адресу Ленина 31, каб.19.

Подопечным приюта постоянно требуются: ошейники, поводки, мячики, миски, любые корма, витамины, лакомства, средства по уходу за животными (шампуни, капли для глаз, спреи от клещей и т.д.).

Помочь бездомным животным может каждый желающий, присоединяйтесь и Вы.

• Яндекс Деньги – 410014590044155

• Qiwi кошелек — 9122908012

• Сбербанк Онлайн – 4276 1603 3701 5706

• На расчетный счет организации:

ИНН: 6623996038

КПП: 662301001

ОГРН: 1116600001132

Расчетный счет: 40703810900000022305

Банк: ОАО «ВУЗ-БАНК»

Корреспондирующий счет: 30101810600000000781

БИК: 046577781

Можно привезти необходимые вещи и продукты самостоятельно, предварительно созвонившись 8-965-515-16-43 (телефон приюта).

Также в помощи нуждаются подопечные группы помощи бездомным животным «СПАСИ ЖИЗНЬ». Карта сбербанка 4276816066137876. Телефон: 8-900-042-35-65 (Татьяна).

Чтобы помочь найденышам зоосообщества «Котопес», обращайтесь к финансовому куратору группы.

Внимание! Акция «Льготная стерилизация» (решение проблемы бездомных животных) заканчивается 28 февраля. Если вы хотите стерилизовать своего любимца по льготной, самой низкой в городе цене, записывайтесь по телефону: 8-965-515-16-43.

Льготная стерилизация: никаких попон, не нужно снимать швы, швы не нуждаются в обработке, быстро, дёшево.