Правительство снабдит Свердловскую область препаратами от ВИЧ

Правительство РФ направит в Свердловскую область около 260 млн рублей на финансирование закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения ВИЧ-инфицированных, а также больных гепатитами В и С.

Накануне первый заместитель начальника управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Савинова заявила, что только в Екатеринбурге каждый 50-й житель заражен ВИЧ-инфекцией.

Напомним, В Свердловской области давно объявлена эпидемия ВИЧ. Регион находится на первом месте в стране по числу заболевших.

Смертельный вирус передается половым путем (через семя и вагинальный секрет), при родах, через кровь, общие иглы — биологические жидкости. Единственным методом защиты, хоть и не 100%, являются мужской кондом, знание своего ВИЧ-статуса, статуса своего партнера и моногамия.

Быстро, бесплатно и анонимно узнать свой статус можно в стационарном пункте экспресс-тестирования на ВИЧ. В Нижнем Тагиле обследоваться можно в кинотеатре «Родина 3Д», один раз в месяц, в последний вторник месяца с 16.00 до 19.00 (29 ноября, 27 декабря). Между тем, анализы могут не показать достоверный результат, если не прошел период «окна» (два месяца, полгода или даже год с момента предполагаемого инфицирования).

Предупреждаем, что ВИЧ может остаться незамеченным для носителя годами, при этом заболевший человек будет активным распространителем опасного вируса. Конечная стадия вируса – СПИД, при отсутствии сопутствующего лечения, неизменно приводит к тяжелой смерти от различных заболеваний, инфекций и воспалений, с которыми организм обычного здорового человека успешно справляется каждый день.

Также на территории РФ действует статья 122 УК РФ, предполагающая до нескольких лет лишения свободы за заражение ВИЧ-инфекцией. Потому лицо, страдающее ВИЧ, обязано своевременно ставить в известность своего потенциального партнера.

Важно помнить, что вовремя полученная регулярная терапия позволит ВИЧ-инфицированным гражданам заметно облегчить состояние здоровья и ощутимо продлить жизнь, делая из смертельного вируса хроническое заболевание, с которым можно жить.