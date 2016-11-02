Правительство снабдит Свердловскую область препаратами от ВИЧ

Правительство РФ направит в Свердловскую область около 260 млн рублей на финансирование закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения ВИЧ-инфицированных, а также больных гепатитами В и С.
Накануне первый заместитель начальника управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Савинова заявила, что только в Екатеринбурге каждый 50-й житель заражен ВИЧ-инфекцией.
Напомним, В Свердловской области давно объявлена эпидемия ВИЧ. Регион находится на первом месте в стране по числу заболевших.
Смертельный вирус передается половым путем (через семя и вагинальный секрет), при родах, через кровь, общие иглы — биологические жидкости. Единственным методом защиты, хоть и не 100%, являются мужской кондом, знание своего ВИЧ-статуса, статуса своего партнера и моногамия.
Быстро, бесплатно и анонимно узнать свой статус можно в стационарном пункте экспресс-тестирования на ВИЧ. В Нижнем Тагиле обследоваться можно в кинотеатре «Родина 3Д», один раз в месяц, в последний вторник месяца с 16.00 до 19.00 (29 ноября, 27 декабря). Между тем, анализы могут не показать достоверный результат, если не прошел период «окна» (два месяца, полгода или даже год с момента предполагаемого инфицирования).
Предупреждаем, что ВИЧ может остаться незамеченным для носителя годами, при этом заболевший человек будет активным распространителем опасного вируса. Конечная стадия вируса – СПИД, при отсутствии сопутствующего лечения, неизменно приводит к тяжелой смерти от различных заболеваний, инфекций и воспалений, с которыми организм обычного здорового человека успешно справляется каждый день.
Также на территории РФ действует статья 122 УК РФ, предполагающая до нескольких лет лишения свободы за заражение ВИЧ-инфекцией. Потому лицо, страдающее ВИЧ, обязано своевременно ставить в известность своего потенциального партнера.
Важно помнить, что вовремя полученная регулярная терапия позволит ВИЧ-инфицированным гражданам заметно облегчить состояние здоровья и ощутимо продлить жизнь, делая из смертельного вируса хроническое заболевание, с которым можно жить.
«В Екатеринбурге официально объявили эпидемию ВИЧ», — другого результата не могло и быть, с этим мэром Ройзманом. С лихих 90-х они призываю идти по их дороге. Он один из видных деятелей навального Сахарного Болота, пытавшихся майдануть Россию в свободную от морали Гейропу, с однополыми браками, пидерастией, педофилией и прочими западнюковскими зоофильными ценностями. Именно там госдеповские грантососы создают плацдарм, для распромтранения либерастной заразы в глубь страны, до самого Тихого океана. Его друзья со швондерными рожами, всякие гозманы, белых, гейзеры, захарченки, уралрашевы, свиньидзе, кохи, чубайсы…. Вспомните кто на «Маршах за миллион» требовал свободной продажи русских детей американским педофилам, против закона «Димы Яковлева». Именно такие выступали в защиту манифестации гомосоциалистов и лесбиянок, и чтобы во всех театрах играли «Тангейзера» и «Голубое сало» вместо «Лебединного озера», «Шелкунчик» , «Золушки» — очень опасная зараза…