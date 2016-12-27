Кто еще не сдал на ВИЧ?

В Нижнем Тагиле пройдут акции экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию, сообщает администрация. Все желающие могут бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование: 28 декабря с 16.00 до 19.00 — в мобильном пункте на территории привокзальной площади. Экспресс-тест проходит безболезненно, безопасно и результат будет готов уже через 15 минут.

Также напоминаем, что всем желающим сделать бесплатный анализ на ВИЧ 1, 2 типа можно каждый день, кроме воскресенья, с 8.00 до 10.00 по 29 декабря включительно в лаборатории первого этажа в Женской консультации Демидовской ГБ на Мира, 61. В субботу забор крови проводится в 3-ем кабинете на втором этаже здания. С собой иметь: паспорт, полис. В данном случае забор крови производится из вены.