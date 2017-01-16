ЕВРАЗ оплатил хоккеистам «Кристалла» дорогу на соревнования

В рамках благотворительной деятельности ЕВРАЗ выделил 200 тысяч рублей воспитанникам Нижнетагильского детско-юношеского спортивного клуба «Кристалл» для поездок на областные и региональные соревнования, сообщает пресс-центр корпорации.

Юные спортсмены клуба «Кристалл» в этом спортивном сезоне находятся на третьем месте турнирной таблицы Первенства Свердловской области по хоккею среди команд клуба «Золотая шайба».

На днях в ФОК «Президентский» хоккеисты клуба «Кристалл» 2004-2005 годов рождения сыграли одну из круговых игр в рамках Первенства с хоккейным клубом «Мечта». Со счетом 9-4 выиграли хоккеисты «Кристалла» Нижнего Тагила.