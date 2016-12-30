Новый год в Нижнем Тагиле можно встретить в трамвае

Транспорт
117

31 января трамваи будут работать по регулярному расписанию выходного дня. Десятый маршрут работает до 0.45 (это последний выход из депо УВЗ на маршрут). Романтики могут встретить новый год в трамвае.

1 января все смогут уехать по большинству маршрутов на трамвае. Базовым для 1 января останется расписание выходного дня, но количество вагонов утром сократят.

3-й маршрут: один из поездов на каждом круге выйдет позже, чем обычно, но остальные два будут работать без изменений, с раннего утра.

4-й маршрут: выйдет из депо в 11:32.

6-й маршрут: начнет работу с 11:36.

8-й маршрут: будет работать без изменений.

10-й маршрут: несколько поездов начнут работу позже, чем обычно, но большинство будут работать с раннего утра без изменений, поэтому пассажиры не ощутят сокращение выпуска.

12-й маршрут: два поезда начнут работу позже, третий — без изменений.

15-й маршрут: часть поездов начнут работу позже, остальные — с утра без изменений.

С полудня и до конца дня 1 января, а также со 2 января трамваи будут работать по регулярному расписанию выходного дня.

Расписание на 1 января смотрите на сайте «Тагильский трамвай».

Оставить комментарий