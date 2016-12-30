Новый год в Нижнем Тагиле можно встретить в трамвае

31 января трамваи будут работать по регулярному расписанию выходного дня. Десятый маршрут работает до 0.45 (это последний выход из депо УВЗ на маршрут). Романтики могут встретить новый год в трамвае.

1 января все смогут уехать по большинству маршрутов на трамвае. Базовым для 1 января останется расписание выходного дня, но количество вагонов утром сократят.

3-й маршрут: один из поездов на каждом круге выйдет позже, чем обычно, но остальные два будут работать без изменений, с раннего утра.

4-й маршрут: выйдет из депо в 11:32.

6-й маршрут: начнет работу с 11:36.

8-й маршрут: будет работать без изменений.

10-й маршрут: несколько поездов начнут работу позже, чем обычно, но большинство будут работать с раннего утра без изменений, поэтому пассажиры не ощутят сокращение выпуска.

12-й маршрут: два поезда начнут работу позже, третий — без изменений.

15-й маршрут: часть поездов начнут работу позже, остальные — с утра без изменений.

С полудня и до конца дня 1 января, а также со 2 января трамваи будут работать по регулярному расписанию выходного дня.

Расписание на 1 января смотрите на сайте «Тагильский трамвай».