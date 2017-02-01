Красавец конь нуждается в лечении

В редакцию обратилась Екатерина Черезова. Из-за дорогостоящего лечения своего пострадавшего коня девушка вынуждена срочно продать в Нижнем Тагиле беговую дорожку и гараж, просить людей помочь материально Екатерина не решается.

19 января любимец семьи перепрыгнул с одной левады в другую. Порвал на ноге связки. Ногу зашили, но деньги нужны на дальнейшее лечение (Прим.ред. – больных лошадей сбывают на мясо).

«Мы его продавать не будем. Мы его очень любим, мы хотим его вылечить. Деньги нужны, чтобы закупить препарат «Бонхарен», а это около 15 тысяч рублей. Нам нужно быстрее продать беговую дорожку и гараж, чтоб купить лекарство и дальше продолжать лечить его», — говорит Екатерина Черезова.

Беговая дорожка, хорошее состояние — 9 тыс. рублей;

Гараж (недостроенный) — 40 тысяч рублей.

Контакты: Светлана (мать Екатерины) — 8-953-056-29-87.

Виталий (отец, звонить по гаражу) — 8-912-237-49-50.