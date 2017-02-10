Дмитрий Медведев лоббирует принятие бессрочной бесплатной приватизации жилья

«Предложил коллегам по партии «Единая Россия» и членам правительства, ответственным за соответствующие вопросы, отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья гражданами. Они идею поддерживают. В ближайшее время мы законодательно закрепим эту инициативу, а сроки бесплатной приватизации жилья не пройдут с наступлением 1 марта, как это было запланировано ранее», сообщил во вторник на своей странице в ВК Председатель Правительства РФ.

Напомним, что последний срок окончания бесплатной приватизации жилья для россиян — 1 марта 2017 года. В начале минувшего года министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень говорил, что это продление будет последним.

Всего к 2016 году приватизировали более 30 млн жилых помещений площадью около 1,5 млрд кв. м (более 80% подлежащего приватизации жилого фонда).