100-ю шайбу «Спутника» в чемпионате ВХЛ забил Гасников

В матче с усть-каменогорским «Торпедо» тагильская команда забросила свою сотую шайбу в чемпионате ВХЛ сезона 2016/17 гг. Её автором стал Евгений Гасников, забросивший и первую шайбу «Спутника» в этом сезоне, сообщает пресс-служба ХК «Спутник».

Также тагильскую команду пополнили защитники Григорий Серкин (1991 г.р., воспитанник Якутска, предыдущий клуб – «Рубин») и Егор Кунгурцев (1996 г.р., воспитанник Тюмени, предыдущий клуб – «Тюменский Легион»). Из тюменского «Рубина» в «Спутник» перешли двое нападающих, оба – воспитанники московского хоккея, Марат Фахрутдинов (1988 г.р.) и Александр Шибаев (1987 г.р.).

Гасников

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20 января / СПУТНИК — СКА-Нева (Санкт-Петербург) 19:00;

22 января / СПУТНИК — Буран (Воронеж) 17:00;

24 января / СПУТНИК — ХК Рязань 19:00.