«Спутник» выиграл у «Динамо», попал в 5-ку чемпионата ВХЛ

Для нашей команды все решил первый период и две заброшенные шайбы в его середине с разницей в 18 секунд. Сначала Яков Ищенко фирменным щелчком от синей линии открыл счет, а вслед за ним с пятака подправил снаряд в сетку Алексей Князев – 2:0.

Второй период остался за гостями, хотя забить удалось обеим командам. В начале двадцатиминутки «Спутник» делает счет 3:0, отличился Александр Бирюков. Гости атаковали яростно, много, но успеха, благодаря игре Егора Назарова, смогли добиться уже за экватором встречи. На 36-й минуте «динамовцам» удалось распечатать ворота тагильчан, сделал это Дмитрий Сидляров, реализовавший численное преимущество.

В третьем периоде хозяева ушли в глубокую оборону, выполняя установку тренерского штаба. Вторая шайба в ворота «Спутника» влетела за три с половиной минуты до финальной сирены. У «Динамо» заменили вратаря шестым полевым, Назарову и обороняющимся тагильским хоккеистам пришлось несладко, но тем и приятнее победа, одержанная в таком непростом противостоянии – счет 3:2.

Три очка, заработанные в матче, позволили «Спутнику» подняться на пятую строчку в турнирной таблице. Тагильчане сместили оттуда именно «Динамо» из Балашихи.

Впереди у «Спутника» матч чемпионата ВХЛ с «Динамо» из Санкт-Петербурга, который состоится уже в эту пятницу и станет последним матчем тагильчан в уходящем году.

В честь 70-летия Отечественного хоккея, наступающего Нового года вход на матч 23 декабря будет свободным! За помощь в реализации этого проекта благодарим «УБТ-Уралвагонзавод». Игра состоится во Дворце ледового спорта им. В.К.Сотникова, начало в 19.00.

У Вас есть отличная возможность поздравить любимую команду или любого игрока «Спутника» с праздниками. Для этого в точках продаж атрибутики в фойе Дворца спорта стоят специальные ящики для сбора поздравлений. Все послания будут переданы в команду, а автор самого оригинального получит подарок от любимого игрока.

P.S.: зрителей, которые приобрели билеты на матч заранее, просим обратиться по телефону 33-04-58 для возврата денег.