Ночному вору не повезло с добычей, его выдали следы на снегу

О краже из хлебного магазина на ущерб более трех тысяч рублей сообщила в отдел полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» 52-летняя заведующая.

Полицейские установили, что в магазине на Красноармейской ночью сработала тревожная сигнализация. Приехавшие ЧОПовцы обнаружили разбитое стекло двери, о чем сообщили собственнику и дождались приезда полиции. При осмотре обнаружили взломанный кассовый аппарат, еще пропали два пака с минеральной водой и квасом.

К работе следственно – оперативной группы подключился исполняющий обязанности замначальника по охране порядка отдела полиции майор Алексей Батраков. Офицер заметил на свежем снежном покрове следы обуви злоумышленника. С фонариком и сотрудником частной охраны майор полиции пошел по следу. Правоохранитель прошел километра три от магазина, когда заметил в районе многоэтажного жилого дома на улице Выйской на капоте одной из припаркованных автомашин три бутылки минеральной воды. Следы заканчивались возле одного из подъездов. В ночной темноте практически во всех квартирах не было света, кроме одной на пятом этаже. Позвонив в домофон, майор попал к соседям, которые сообщили, что в той квартире проживают любители выпить. Попав в «нехорошую» квартиру, полицейским удалось задержать подозреваемого в краже. Там же были обнаружены улики преступления — остатки украденной минеральной воды и пак кваса.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение) — до пяти лет лишения свободы.