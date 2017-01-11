Телефонным террористам светят два года колонии

Еще шестого января около 6 утра в полицию позвонили из ЕДДС и рассказали о поступившем анонимном звонке криминального содержания от пьяного гражданина, угрожавшего безопасности жителей.

По указанию начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» были организованы все необходимые мероприятия, направленные на установление личности звонившего.

Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ установили подозреваемого. «Шутник» проживал в центре Нижнего Тагила на улице Красноармейской. У задержанного 33-летнего мужчины сыщики изъяли его сотовый телефон в качестве вещественного доказательства.

Доставленный в отдел полиции № 16 тагильчанин не смог внятно объяснить причину своего поступка. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и хулиганство. Постоянного места работы не имеет.

Аналогичный случай был зарегистрировали в тот же день в Екатеринбурге. В 05.13 по линии «02» нетрезвый неизвестный сообщил о минировании подъезда жилого дома, не назвав улицу. Оперативники уголовного розыска вычислили злоумышленника. Им оказался нигде не работающий 27-летний местный житель с улицы Ильича, уже 4 раза привлекавшийся к уголовной ответственности за угоны. Вину он признал и пояснил, что на него повлияли ссоры с супругой и злоупотребление спиртным.

Официальный представитель ГУ МВД Росси по Свердловской области Валерий Горелых отмечает, что в отношении «шутников» органы внутренних дел возбудили уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК Российской Федерации. Им грозит лишение свободы на срок до трех лет, передает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.