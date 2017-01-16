Тагильские спортсмены заняли призовые места в выходные

15 января в первоуральском спортивном комплексе «Уральский трубник» состоялся открытый городской «Евроазиатский турнир» по дзюдо среди юношей и девушек 2002-2003 г.р. Воспитанники отделения «Дзюдо» СДЮСШОР «Уралец» из Нижнего Тагила заняли призовые места:

1 место в вк до 48 кг — Анастасия Швецова;

2 место в вк до 73 кг — Данил Шихалеев;

3 место в вк до 42 кг — Станислав Романов;

3 место в вк до 60 кг — Егор Лихачев;

3 место в вк до 73 кг — Максим Бахтин.

Тренерский состав: Алексей Ахатович Хамзин, Александр Александрович Лоскутов.

Также тагильчанин из ДЮСШ «Юность» Никита Антосюк занял 3 место в беге на 800 метров на Первенстве УрФО среди юношей и девушек до 18 лет, проходившем на выходных в Челябинске. Тренируют спортсмена Воробьевы Алексей Николаевич и Ольга Геннадьевна.