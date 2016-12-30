Мужчина выпрыгнул из окна своей квартиры 30.12.2016 | 11:24 Происшествия 186 Накануне из дома на улице Ермака, 51, напротив парикмахерской «Инь Янь» на Лебяжке в Нижнем Тагиле, из окна 5 этажа своей квартиры выпрыгнул 32-летний мужчина. Он погиб, сообщают подписчики и полиция. Причины его поступка выясняют следователи. Поделиться новостью:Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)Нажмите, чтобы поделиться в ВК белый (Открывается в новом окне)Послать это другу (Открывается в новом окне) Оставить комментарий Cancel Reply Имя * Email*
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