Мужчина выпрыгнул из окна своей квартиры

Происшествия
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Накануне из дома на улице Ермака, 51, напротив парикмахерской «Инь Янь» на Лебяжке в Нижнем Тагиле, из окна 5 этажа своей квартиры выпрыгнул 32-летний мужчина. Он погиб, сообщают подписчики и полиция. Причины его поступка выясняют следователи.

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