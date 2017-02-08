Киевская икона Богородицы прибудет в Нижний Тагил

16 февраля в 10.30 в Нижний Тагил из Екатеринбурга прибудет образ Пресвятой Богородицы «Призри на смирение» Введенского мужского монастыря Киева. Икона Царицы Небесной будет находиться в Свято-Троицком кафедральном соборе города Нижний Тагил с 16 по 19 февраля.

Образ XIX века является списком с иконы 1420 года, явившейся на Каменном озере в Псковской области. В главный храм Введенского мужского монастыря он был передан схимонахиней Феодорой в 1994 году, хранившей ее у себя в течение 55 лет. В августе 1993 года лик Богородицы с Младенцем отпечатался на стекле, прикрывавшем икону и не соприкасавшимся с ней, сообщает Епархия.

С 16 по 19 февраля образ будет находиться в Свято-Троицком кафедральном соборе. Прибытие иконы — 16 февраля, отбытие — 19 февраля после Божественной Литургии. Три дня перед иконой будут совершаться молебны с чтением акафиста Божией Матери.

Адрес: Нижний Тагил, ул. Трудовая, 3.