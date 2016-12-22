24 декабря КВН в ГДМ 22.12.2016 | 16:12 Афиша, Культура 74 24 декабря в 18.00 в ГДМ на Пархоменко, 37 в Нижнем Тагиле состоится четверть финала игр КВН. Шесть команд Нижнего Тагила и Екатеринбурга готовы удивлять зрителей. Билеты можно приобрести на месте. Поделиться новостью:Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)Нажмите, чтобы поделиться в ВК белый (Открывается в новом окне)Послать это другу (Открывается в новом окне) Оставить комментарий Cancel Reply Имя * Email*
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