Уралвагонзавод выполнил крупный заказ РЖД

Уралвагонзавод выполнил крупный заказ ОАО «РЖД» по поставке девяти многофункциональных транспортных средств ТМВ-2, которые уже отгружены заказчику в рамках инвестиционного проекта «Внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте» для нужд ОАО «РЖД».

Заказ «РЖД» на производство ТМВ-2 разместили на головном предприятии корпорации УВЗ по результатам сентябрьского тендера. Торги проходили через дочернее предприятие корпорации — АО «УБТ-Уралвагонзавод».

По требованиям ОАО «РЖД» модули оснастили радиостанцией и системой «КЛУБ» – комплексным локомотивным устройством безопасности, которое сочетает в себе локомотивные автоматическую сигнализацию и электронный скоростемер. С помощью этих систем РЖД сможет отслеживать передвижение модулей на своих путях. С дополнительным навесным оборудованием: щеткам и отвалу для уборки территории и путей — все девять ТВМ-2 могут трансформироваться в эффективную коммунальную машину.

ТМВ-2 отправлены в Красноярск, Уфу, Новокузнецк, Челябинск, Курган, Оренбург, Рузаевку и Пермь – в адрес дирекций мотор-вагонного подвижного состава ОАО «РЖД». Самый дальний пункт назначения – Абакан. Перед эксплуатацией модулей сотрудников обучит Уралвагонзавод. Уже в начале 2017 года тяговые модули вагонов начнут работать.

Многофункциональное транспортное средство ТМВ-2 – перспективная разработка Уралвагонзавода. Машина передвигается на комбинированном колесно-рельсовом ходу и является выгодной альтернативой маневровому тепловозу. По техническим характеристикам модель не уступает зарубежным аналогам. Тяговый модуль вагонов оснащен дизельным двигателем номинальной мощностью 165 л.с. Максимальная скорость на колесном ходу 42 км/ч, максимальная допустимая скорость движения по рельсовому пути 15 км/ч. Колея на колесном ходу 1590 (плюс-минус 20) мм, колея на железнодорожном ходу — 1520 мм. Обладая высокими техническими характеристиками, ТМВ-2 значительно дешевле тепловоза, уточняет пресс-УВЗ.