Онколог расскажет, как заметить у себя рак

В рамках Всемирного Дня борьбы с онкологическими заболеваниями региональная общественная организация «Вместе ради жизни» вместе с городской Демидовской больницей и Онкологическим диспансером №2 приглашают гостей и жителей Нижнего Тагила на лекцию по теме: «Ранняя диагностика и профилактика онкозаболеваний», сообщает «Тагилка».

Слушателям расскажут, как не пропустить первые этапы заболевания, когда болезнь еще излечима, что делать для профилактики. Лекцию проведет практикующий врач-онколог, кандидат медицинских наук Анимжан Давлятбеков.

Дата и время: 18 февраля в 11.30, актовый зал Нижнетагильского медицинского колледжа. Телефоны: 8(3435)92-20-06, 8-908-905-42-77. Вход свободный.