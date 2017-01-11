Мастер-классы для особенных детей пройдут в воскресенье

15 января в Центре общественных инициатив на Карла Маркса, 65 состоится первое в 2017 году тематическое занятие по фототерапии для детей-участников благотворительного проекта «ЕВРАЗ–детям».

В 10.30 начнется занятие у детей младшей группы, в 12.00 — у старшей.

Занятия проводят педагоги-волонтеры общественной организации художников «Авторы явлений» и нижнетагильские фотографы.

Занятие будет посвящено двум художественным технологиям: направлению «Пуантилизм», в основе которого лежит манера живописи и фотографирования раздельными (неизолированными) точками. Принцип действия похож на то, как изображения представлены на экране компьютера: пиксели можно сравнить с разноцветными точками на картинах пуантилистов; и способе создания фотографии через технику «Мокрое стекло».